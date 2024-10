Ilnapolista.it - Marquez: «Prima vedevo le gare solo per vincere: ora ho capito che non bisogna esserne ossessionati»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Marcha rilasciato un’intervista a Relevo in cui ha parlato della sua rinascita e del suo cambiamento lontano dalla pista.: «leper: ora hoche non» Il pilota motociclistico della Ducati ha parlato del terzo posto nella classifica generale come obiettivo dell’anno: «Ho messo tanta pressione su me stesso nell’ultimo anno, perché è anche una forma di allenamento. Correre per il terzo posto ora è un modo per incoraggiarmi. Correre senza pressione è molto facile, ma non è quello che voglio per il prossimo anno. Il prossimo anno voglio correre con la pressione addosso. Il mondo non finisce se alla fine termino la stagione terzo o quarto, nessuno se lo ricorderà tra un anno. Ma per me è importante perché è un allenamento costante a fare sempre meglio».