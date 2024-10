Ilrestodelcarlino.it - Marche: aumenta il lavoro, ma è precario

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “Nonostante si registrino segnali positivi, la ripresa economica è solo apparente e nellec’è uno scivolamento verso la precarietà, che si traduce in una certa decelerazione economica. La regione conferma infatti un vero primato per l’uso delintermittente e occupa le ultime posizioni nelle forme più stabili di assunzione. In particolare, è quattordicesima per incidenza dei contratti a tempo indeterminato sui nuovi rapporti die dodicesima nell’utilizzo del contratto a termine”.