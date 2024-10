Maltempo estremo in arrivo sull’Italia: nubifragi e alluvioni a rischio per i prossimi giorni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Italia si prepara a fronteggiare un’ondata di Maltempo senza precedenti, colpita da un’intensa fusione di un fronte caldo nordafricano e l’arrivo di un ciclone atlantico. Le previsioni meteo per il 17 ottobre e per i giorni successivi indicano che l’intero Paese potrebbe sperimentare nubifragi, alluvioni e acquazzoni intensi. Gli esperti avvertono della possibilità di accumuli eccezionali di pioggia, che potrebbero superare i 400 millimetri in poche giornate, sollevando preoccupazioni per situazioni critiche ovunque, con particolare attenzione al Nord e alle regioni meridionali. Temporali e sole polveroso: le previsioni meteo dei prossimi giorni Andrea Garbinato, responsabile della redazione di www.iLMeteo. Gaeta.it - Maltempo estremo in arrivo sull’Italia: nubifragi e alluvioni a rischio per i prossimi giorni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Italia si prepara a fronteggiare un’ondata disenza precedenti, colpita da un’intensa fusione di un fronte caldo nordafricano e l’di un ciclone atlantico. Le previsioni meteo per il 17 ottobre e per isuccessivi indicano che l’intero Paese potrebbe sperimentaree acquazzoni intensi. Gli esperti avvertono della possibilità di accumuli eccezionali di pioggia, che potrebbero superare i 400 millimetri in poche giornate, sollevando preoccupazioni per situazioni critiche ovunque, con particolare attenzione al Nord e alle regioni meridionali. Temporali e sole polveroso: le previsioni meteo deiAndrea Garbinato, responsabile della redazione di www.iLMeteo.

