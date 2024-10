M5S, Beppe Grillo a rischio: nella costituente si valuta l’eliminazione del Garante (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un documento del processo costituente del M5S rischia di mettere di fatto in discussione il ruolo del Garante, ovvero il fondatore Beppe Grillo. Si tratta della ‘Guida alla discussione per il confronto deliberativo del processo costituente del Movimento 5 Stelle’, contenente i temi selezionati e sottoposti alla valutazione dei 300 partecipanti allo stesso confronto estratti a sorte tra gli iscritti, insieme a un gruppo di cittadini non iscritti estratti a sorte tra coloro che hanno inviato un loro contributo nella prima fase. Lapresse.it - M5S, Beppe Grillo a rischio: nella costituente si valuta l’eliminazione del Garante Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un documento del processodel M5S rischia di mettere di fatto in discussione il ruolo del, ovvero il fondatore. Si tratta della ‘Guida alla discussione per il confronto deliberativo del processodel Movimento 5 Stelle’, contenente i temi selezionati e sottoposti allazione dei 300 partecipanti allo stesso confronto estratti a sorte tra gli iscritti, insieme a un gruppo di cittadini non iscritti estratti a sorte tra coloro che hanno inviato un loro contributoprima fase.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il documento del Movimento 5 Stelle dove si ipotizza l'eliminazione del ruolo del garante, Beppe Grillo - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. (corriere.it)

Bye bye Beppe. La costituente 5 stelle valuterà l'eliminazione del garante - Nella guida fornita ai 300 partecipanti estratti a sorte che riscriveranno le regole del Movimento anche la possibilità di ridurre i poteri di ... (huffingtonpost.it)

Perché Conte non fonda un nuovo partito e lascia in pace Grillo e M5s? - Beppe Grillo può piacere o meno. Ma ha avuto successo in un’impresa impossibile (dal blog di Marco Bella, ex deputato 5s) ... (ilfattoquotidiano.it)