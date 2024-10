“Le storie finiscono”. Milly Carlucci dritta al punto: fuori per sempre da Ballando con le stelle (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ballando con le stelle è decisamente entrato nel vivo. Il nuovo cast sta regalando grandi soddisfazioni a Milly Carlucci, anche in fatto di ascolti. Il sabato sera, almeno finora, la gara Auditel se l’aggiudica proprio lo show danzerino di Rai 1, che anche quest’anno si scontra con Tu sì que vales in onda Canale 5. Intervistata da SuperguidaTv, la padrona di casa ha detto che “questa è una grande soddisfazione oltre che una bella conferma. Ballando con le stelle, con gli inevitabili alti e bassi, è sempre stato un successo ma quest’anno sembra esserci una magia particolare. Non bisogna fermarsi però, siamo solo all’inizio, la strada è lunga e difficile”. Leggi anche: “Perché se n’è andata”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)con leè decisamente entrato nel vivo. Il nuovo cast sta regalando grandi soddisfazioni a, anche in fatto di ascolti. Il sabato sera, almeno finora, la gara Auditel se l’aggiudica proprio lo show danzerino di Rai 1, che anche quest’anno si scontra con Tu sì que vales in onda Canale 5. Intervistata da SuperguidaTv, la padrona di casa ha detto che “questa è una grande soddisfazione oltre che una bella conferma.con le, con gli inevitabili alti e bassi, èstato un successo ma quest’anno sembra esserci una magia particolare. Non bisogna fermarsi però, siamo solo all’inizio, la strada è lunga e difficile”. Leggi anche: “Perché se n’è andata”.

“È fuori - non torna più”. Ballando con le stelle - l’annuncio di Milly Carlucci spiega tutto - “Queste finiscono male”. Amici, vuotano il sacco su Todaro e Maria Queste dichiarazioni lasciano intendere che, al momento, non c’è alcuna porta aperta per Raimondo Todaro a “Ballando con le Stelle”. . Direi che ognuno ha una parabola e un percorso nella vita e nella professione. Raimondo Todaro tornerà mai a “Ballando con le Stelle”? A questa domanda, Milly Carlucci ha risposto ... (Tuttivip.it)

Milly Carlucci chiude le porte a un ritorno di Raimondo Todaro : “Le storie finiscono” - In un'intervista Milly Carlucci chiude a un eventuale ritorno di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle L'articolo Milly Carlucci chiude le porte a un ritorno di Raimondo Todaro: “Le storie finiscono” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

“Cosa ho saputo di voi…”. Milly Carlucci - la notizia su Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Ballando - Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno fatto sapere che sarebbero dovuti partire insieme: “Si va a Londra la settimana prossima, ricordi?”, ha detto il ballerino nella clip. A Ballando con le Stelle Sonia Bruganelli tiene banco per le polemiche, ma essendo uno dei programmi preferiti del pubblico in quanto a dinamiche e gossip l’ex opinionista del GF Vip non è certo l’unica ‘attenzionata’. (Caffeinamagazine.it)