Lavoro: Mattarella, 'sempre strumento irrinunciabile di libertà' (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Il Lavoro sta cambiando: è sotto gli occhi di tutti. È sempre cambiato nel corso della storia. Oggi avviene a ritmo di gran lunga più veloce. E cambierà tante altre volte. Tuttavia l'impegno dell'uomo per costruire il futuro, per modellare con la propria fatica il destino proprio e della comunità in cui vive, non avrà termine. Il Lavoro sarà strumento irrinunciabile della libertà anche in futuro". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per il conferimento delle Stelle al merito del Lavoro 2024. Liberoquotidiano.it - Lavoro: Mattarella, 'sempre strumento irrinunciabile di libertà' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Ilsta cambiando: è sotto gli occhi di tutti. Ècambiato nel corso della storia. Oggi avviene a ritmo di gran lunga più veloce. E cambierà tante altre volte. Tuttavia l'impegno dell'uomo per costruire il futuro, per modellare con la propria fatica il destino proprio e della comunità in cui vive, non avrà termine. Ilsaràdellaanche in futuro". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia al Quirinale per il conferimento delle Stelle al merito del2024.

