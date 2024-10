FOTO/ Paurosa carambola, quattro i veicoli coinvolti: auto devastate (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale in via Caccianese a Foglianise, dove sono entrati in collisione tra loro tre auto, una Tiguan, una Golf, una Mini Cooper ed un Doblò. Tutti illesi i conducenti, nonostante l’impatto tra i quattro veicoli sia stato imponente causando evidenti danni alle carrozzerie ed addirittura l’esplosione degli airbag. Sul posto i militari dell’arma, per effettuare i rilievi e risalire alla dinamica che ha portato all’impatto, ed i sanitari del 118.  L'articolo FOTO/ Paurosa carambola, quattro i veicoli coinvolti: auto devastate proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - FOTO/ Paurosa carambola, quattro i veicoli coinvolti: auto devastate Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale in via Caccianese a Foglianise, dove sono entrati in collisione tra loro tre, una Tiguan, una Golf, una Mini Cooper ed un Doblò. Tutti illesi i conducenti, nonostante l’impatto tra isia stato imponente causando evidenti danni alle carrozzerie ed addirittura l’esplosione degli airbag. Sul posto i militari dell’arma, per effettuare i rilievi e risalire alla dinamica che ha portato all’impatto, ed i sanitari del 118.  L'articoloproviene da Anteprima24.it.

