Chi era Eros Di Ronza: la vita criminale tra furti, droga e ricettazione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ottobre 2024 – “Se sei ladro, sai quali possono essere i rischi del mestiere”. E, ancora, “Questo lo inseriamo nella lista dei morti sul lavoro”. “Risorsa di casa nostra” viene chiamato. Ma anche “balordo”, “delinquente”, uno che “la brutta fine se l’è andata a cercare” e “l’ha meritata”. C’è anche chi ha perso tempo per cercarlo sui social: “Con quella faccia così, con quel profilo così, cosa mai potevi aspettarti?”. Soi choc quelli che seguono la morte di Eros Di Ronza, ucciso da un commerciante cinese a forbiciate questa mattina, giovedì 17 ottobre, per aver tentato di rubare un blocchetto di gratta e vinci in un bar di via Giovanni Da Cermenate, nella periferia milanese. Sempre sul web è partita anche la campagna “Io sto con il titolare”. E c’è pure chi propone “l’Ambrogino d’oro al cinese”. Perché, “se non ti puoi neanche difendere da solo, chi ti difende?”. Ilgiorno.it - Chi era Eros Di Ronza: la vita criminale tra furti, droga e ricettazione Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ottobre 2024 – “Se sei ladro, sai quali possono essere i rischi del mestiere”. E, ancora, “Questo lo inseriamo nella lista dei morti sul lavoro”. “Risorsa di casa nostra” viene chiamato. Ma anche “balordo”, “delinquente”, uno che “la brutta fine se l’è andata a cercare” e “l’ha meritata”. C’è anche chi ha perso tempo per cercarlo sui social: “Con quella faccia così, con quel profilo così, cosa mai potevi aspettarti?”. Soi choc quelli che seguono la morte diDi, ucciso da un commerciante cinese a forbiciate questa mattina, giovedì 17 ottobre, per aver tentato di rubare un blocchetto di gratta e vinci in un bar di via Giovanni Da Cermenate, nella periferia milanese. Sempre sul web è partita anche la campagna “Io sto con il titolare”. E c’è pure chi propone “l’Ambrogino d’oro al cinese”. Perché, “se non ti puoi neanche difendere da solo, chi ti difende?”.

