Cesare Bocci parla della moglie Daniela: «Prima l'ictus, poi il tumore, ha affrontato di tutto. I medici dicevano che non si sarebbe ripresa, sbagliavano»

Ospite de La volta buona, l'attore ha ripercorso il calvario della moglie. Ricordando anche i tre anni in cui lui dovette fare da madre e da padre alla loro primogenita Mia: «Dove ho trovato la forza di fare tutto? Nell'amore per Daniela»

Drupi che fine ha fatto? Sapete tutto sulla moglie Dorina e se hanno figli insieme? - Per aiutare la famiglia economicamente, in inverno lavorava come barista ma anche come benzinaio e meccanico. Secondo quanto lui stesso ha svelato, da piccolo aveva partecipato a una recita scolastica, dove ha interpretato un folletto chiamato Drupi. Significato del nome Drupi È alquanto curioso come il cantautore abbia scelto il suo pseudonimo. (Donnapop.it)

Uccide la moglie strangolandola - i figli vedono tutto - poi la videochiamata shock con la zia : i fatti di San Felice a Cancello - Le ricostruzioni La ricostruzione del delitto è ancora in corso, ma gli elementi raccolti fino a ora confermano che il 30enne – di origini albanesi – avrebbe aggredito sua moglie mettendole le mani al collo e l’avrebbe soffocata senza alcun pentimento di fronte ai figli piccoli. Lei, insospettendosi dell’assenza della moglie, avrebbe deciso di farle una videochiamata. (Donnapop.it)

Roma - moglie di Lotito offre lavoro alla Lazio a 60enne disoccupato svenuto per fame dopo 3 giorni di digiuno - lui : "farei di tutto" - L’uomo, visibilmente contento per come si st . A Roma la moglie di Claudio Lotito (patron del club capitolino biancoceleste), Cristina Mezzaroma, offre un lavoro alla Lazio ad un 60enne disoccupato che era svenuto per la fame ieri in piazza delle Cinque Giornate (zona Prati), dopo 3 giorni di digiuno. (Ilgiornaleditalia.it)