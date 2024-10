Calcio: Lukaku "Belgio? Spero ritrovare gioia di giocare in nazionale" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel podcast "Friends of Sport", l'attaccante rivela di aver pensato di non giocare più col Belgio dopo i Mondiali del 2022 BRUXELLES (Belgio) - "Spero di ritrovare la passione di giocare per la nazionale, che mi bruci nuovamente dentro il fuoco per i Diavoli Rossi". Romelu Lukaku si è preso una paus Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Lukaku "Belgio? Spero ritrovare gioia di giocare in nazionale" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel podcast "Friends of Sport", l'attaccante rivela di aver pensato di nonpiù coldopo i Mondiali del 2022 BRUXELLES () - "dila passione diper la, che mi bruci nuovamente dentro il fuoco per i Diavoli Rossi". Romelusi è preso una paus

