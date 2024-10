Brexit: un disastro che è costato a Londra 40.000 posti di lavoro nel settore finanziario (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Brexit è stata un disastro che è costato a Londra 40.000 posti di lavoro nel settore finanziario. Il settore finanziario, che da tempo è il fiore all’occhiello dell’industria britannica, è ora in declino. La maggior parte dei britannici pensa che la Brexit sia stata finora un fallimento. Il disastro Brexit L’uscita della Gran Bretagna Periodicodaily.com - Brexit: un disastro che è costato a Londra 40.000 posti di lavoro nel settore finanziario Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Laè stata unche è40.000dinel. Il, che da tempo è il fiore all’occhiello dell’industria britannica, è ora in declino. La maggior parte dei britannici pensa che lasia stata finora un fallimento. IlL’uscita della Gran Bretagna

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come le istituzioni finanziarie tradizionali (TradFi) stanno intensificando la loro presenza nel mercato degli asset digitali - Pianificazione per il rischio e l'opportunità L'attuale panorama normativo è caratterizzato da una notevole incertezza, che si traduce in un duplic ... (assodigitale.it)

Manovra, interventi per 30 miliardi: da bonus neonati a pensioni e sanità, le misure - Via libera del Cdm, "coperture rilevanti" da banche e settore assicurativo. Meloni: "Come promesso non ci saranno nuove tasse". Approvati anche decreto fiscale e riforma accise Via libera del Consigli ... (adnkronos.com)

Rapporto: Entro il 2030 il settore della tokenizzazione RWA potrebbe crescere di 50 volte - I mercati finanziari potrebbero guidare una parte significativa della crescita del settore oltre i 10.000 miliardi di dollari, rimodellando potenzialmente gli investimenti e la proprietà degli asset e ... (it.cointelegraph.com)