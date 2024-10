Lettera43.it - Azimut nuovo sponsor ufficiale della Juventus: il debutto in Serie A

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) In attesa di definire il main, laha annunciato un accordo con. Il logo del gruppo indipendente attivo nell’asset management e nel wealth management debutterà sulle maglie dei bianconeri, per la precisione sulle maniche, sabato 19 ottobre nel match casalingo diA contro la Lazio. Scenderà in campo come Principal Partner anche nelle gare di Champions League, Coppa Italia e Mondiale per club e apparirà nei led a bordo campo di tutte le partite all’Allianz Stadium di campionato e competizione nazionale. Oltre al brand principale, come si evince dalla nota sul sito, sarà coinvolta anche Beewise, app di investimenti pensata per i giovani ma rivolta anche a un pubblico più ampio: permette di investire gradualmente partendo da una piccola cifra e punta all’educazione sulla gestione del risparmio.