Gaeta.it - Anticipazioni Tempesta D’Amore: Eleni perde il bambino

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterrischia la vita eil. Tutti i dubbi della giovane sul suo amore per Julian. In onda dal 2006è tra le soap di punta di Mediaset. Nonostante i cambi di programmazione e di rete, e la narrazione di diverse vicende la fiction non ha mai subito inflessioni negli ascolti e il pubblico gli è sempre rimasto fedele. I personaggi, la cui vita ruota intorno al Furstenhof, sono molto amati dai telespettatori che non mancano all’appuntamento quotidiano. Oggiva in onda la mattina su Rete 4 e conquista dati share che si aggirano intorno al 6%, un risultato soddisfacente vista la difficile fascia oraria di riferimento.-Foto Mediasetinfinity- Gaeta.itLetedesche dihanno come protagonistae Julian.