Wall Street apre debole Dj +005% Nasdaq -007%

Wall Street apre debole, Dj +0,05%, Nasdaq -0,07% (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Wall Street apre debole. Il Dow Jones sale dello 0,05% a 42.772,01 punti, il Nasdaq perde lo 0,07% a 18.304,18 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,05% a 5.812,42 punti.

