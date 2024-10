Gaeta.it - Tre arresti per l’attentato esplosivo a Bacoli: mandante e complici identificati

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un'operazione congiunta dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli ha portato all'arresto di tre individui in relazione all'esplosione di un'auto appartenente a un Ufficiale della Guardia di Finanza a, avvenuta il 21 marzo 2023. L'episodio ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla motivazione e sull'esecuzione del, il quale ha trovato una azione rapida da parte delle forze dell'ordine per identificare e catturare i responsabili. Le indagini hanno rivelato una trama intricata che coinvolge relazioni personali e un premeditato intento omicida.e accusa di tentato omicidio Questa mattina, i Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli.