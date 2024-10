Terni, piazza dell’Olmo: “Analisi e perizia sul secondo albero prima della riqualificazione” Gli scenari (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un intervento di abbattimento eseguito a tutela dell’incolumità pubblica. L’olmo monumentale situato nell’omonima piazza è stato eliminato nel corso della giornata di lunedì 14 ottobre, a seguito dell’ordinanza del sindaco Stefano Bandecchi. Il secondo è invece oggetto di valutazioni ed Ternitoday.it - Terni, piazza dell’Olmo: “Analisi e perizia sul secondo albero prima della riqualificazione” Gli scenari Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un intervento di abbattimento eseguito a tutela dell’incolumità pubblica. L’olmo monumentale situato nell’omonimaè stato eliminato nel corsogiornata di lunedì 14 ottobre, a seguito dell’ordinanza del sindaco Stefano Bandecchi. Ilè invece oggetto di valutazioni ed

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verde pubblico a Terni - tagliato l’albero monumentale in piazza dell’Olmo | FOTO - Piazza dell’Olmo a Terni, scattato l’abbattimento dell’albero monumentale dopo l’ordinanza firmata dal sindaco Stefano Bandecchi. Afor in azione lunedì mattina, con la prima potatura dei rami secchi di uno dei due olmi monumentali presenti in una delle piazza più frequentate del centro storico... (Ternitoday.it)

Terni - addio all’albero monumentale in piazza dell’Olmo : “Intervenire tempestivamente a tutela della pubblica incolumità” - Un intervento di abbattimento ed eliminazione dell’albero monumentale, in piazza dell’Olmo, è stato previsto dall’ordinanza firmata da Stefano Bandecchi. Lunedì 14 ottobre (dalle 8 alle 8,30) è programmata la rimozione di uno dei due arbusti presenti nella piazza. Il provvedimento, si legge nel... (Ternitoday.it)

Terni - piazza Tre Monumenti : “Ritardi nel completamento degli interventi”. Cosa manca per terminare la riqualificazione - Fare luce sulla riqualificazione di piazza Tre Monumenti. Il capogruppo Pd Francesco Filipponi ha presentato un’interrogazione, sottoscritta anche dai colleghi Pierluigi Spinelli e Maria Grazia Proietti, per conoscere modalità e tempistiche dei lavori. Come è noto al centro della rotatoria è... (Ternitoday.it)