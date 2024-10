Spettacolo 'Questi fantasmi' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È tutto pronto per alzare il sipario per la nuova stagione teatrale dell’associazione “Sotto il Tocco”. Il direttore artistico Michele Russo ha scelto, come primo appuntamento del cartellone teatrale, la commedia brillante “Questi fantasmi” di Eduardo De Filippo per la regia di Enzo Tringale Cataniatoday.it - Spettacolo 'Questi fantasmi' Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È tutto pronto per alzare il sipario per la nuova stagione teatrale dell’associazione “Sotto il Tocco”. Il direttore artistico Michele Russo ha scelto, come primo appuntamento del cartellone teatrale, la commedia brillante “” di Eduardo De Filippo per la regia di Enzo Tringale

Spettacolo di improvvisazione teatrale - improlimpiadi - Due squadre e un arbitro sull'altare, il dio pubblico a giudicare vittoria ed eterno onore tra antichi giochi di teatro d'improvvisazione Gli allievi della scuola 'ImprOfficina - Improvvisazione Teatrale Bari' si sfideranno a colpi di scene improvvisate in un format adrenalinico dal sapore... (Baritoday.it)

"Storie mostruose e appiccicose" - spettacolo teatrale per bambini - Giovedì 31 ottobre 2024 alle 17.00, presso il Teatro Pegaso (Viale Cardinal Ginnasi 12, Lido di Ostia) ci sarà lo spettacolo per bambini ”Storie mostruose e appiccicose” messo in scena dalla compagnia Teatro La Vetreria con Angelica Pula e Giulia Balbi. Una festa di halloween spassosa e da... (Romatoday.it)

"Ghostbusters - Acchiappafantasmi" - spettacolo teatrale per bambini - Domenica 27 ottobre 2024 alle 11.15 e alle 15.00, presso il teatro Tirso (via Tirso, 89 – zona Regina Margherita) ci sarà lo spettacolo per bambini ”Ghostbusters – Acchiappafantasmi” messo in scena dalla compagnia teatrale GattaNera. Per Halloween, uno spettacolo adatto a tutta la famiglia... (Romatoday.it)