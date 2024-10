Tvpertutti.it - Reazione a Catena, vittoria a «tradimento» per i Meno Tre: Pino Insegno con la scopa

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Adi tre settimane dalla fine di, si continua a vincere insieme a. Questa volta si sono affrontate due squadre completamente diverse: una composta da tre ragazzi e l'altra da tre signore. Come al solito, conle risate non sono mancate, ma stavolta il conduttore si è reso protagonista di una scena a dir poco fuori dal comune, che sta impazzando sui social.con un pallone e unain mano Dopo aver aperto la puntata del 16 ottobre con il suo immancabile entusiasmo,ha subito presentato le due squadre in gioco. Reduci da una sfortunata Ultima Parola, i giovani «Tre» ci hanno riprovato. Grandi appassionati di curling, Lorenzo, Alberto e Stefano, da Pinerolo, hanno deciso di chiamarsi così perché nel curling si gioca a temperature molto basse (tre gradi sotto zero, per l'appunto).