Nella Basilica di Santa Maria Maggiore l’illustre concertista di fama mondiale Martin Schmeding

Bergamo. È Martin Schmeding, illustre concertista di fama mondiale e manager della classe d'organo alla prestigiosa Musikhochshule di Lipsia, il protagonista del quinto concerto del Festival Organistico Internazionale Città di Bergamo che avrà luogo venerdì 18 ottobre alle 21 Nella splendida cornice della Basilica di Santa Maria Maggiore. Il programma, che ruota attorno al tardo romanticismo tedesco, si presenta d'altissimo valore musicologico e richiede qualità virtuosistiche trascendentali.

