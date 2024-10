LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Dallman la sblocca di testa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21? Galoppa sulla sinistra Vangsgaard che trova la chiusura di Vigorsdottir alle porte dell’area. Sugli sviluppi cartellino giallo per Bennison, rea di aver trattenuto Buhl. 20? La Juventus a centimetri dal pari: altra situazione intricata da corner, alla fine Vangsgaard non riesce a correggere in porta il tiro di Krumbriegel. 19? Buhl cerca la rete dai 20 metri. Troppo campo per la numero 17, libera di prendere la mira in libertà e bussare dalle parti di Peyraud-Magnin. 16? Vantaggio Bayern Monaco, 0-1. Dallman corregge in rete il tiro di Harder dopo un batti-ribatti area, su corner da sinistra. 15? CARUSO vicina al vantaggio Juventus!! Cantore pennella dalla destra e trova l’impatto aereo poco deciso e angolato del capitano bianconero. Oasport.it - LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Dallman la sblocca di testa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21? Galoppa sulla sinistra Vangsgaard che trova la chiusura di Vigorsdottir alle porte dell’area. Sugli sviluppi cartellino giallo per Bennison, rea di aver trattenuto Buhl. 20? Laa centimetri dal pari: altra situazione intricata da corner, alla fine Vangsgaard non riesce a correggere in porta il tiro di Krumbriegel. 19? Buhl cerca la rete dai 20 metri. Troppo campo per la numero 17, libera di prendere la mira in libertà e bussare dalle parti di Peyraud-Magnin. 16? Vantaggio, 0-1.corregge in rete il tiro di Harder dopo un batti-ribatti area, su corner da sinistra. 15? CARUSO vicina al vantaggio!! Cantore pennella dalla destra e trova l’impatto aereo poco deciso e angolato del capitano bianconero.

LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-0 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : spingono le bavaresi - bianconere compatte dietro - 42 Formazioni in campo! Tra poco si parte: è il momento dell’inno della Women’s Champions League. Le tedesche, a onore del vero, correvano alla stessa velocità di crociera della Juventus, sino alla sconfitta di quattro giorni fa avvenuta per mano del terribile Wolfsburg (0-2 in Frauen Bundesliga). 13 Massimiliano Canzi modifica l’assetto della sua Juventus. (Oasport.it)

LIVE Juventus-Bayern Monaco - Champions League calcio femminile in DIRETTA : Vangsgaard e Cantore dal primo minuto - fuori Bonansea e Girelli - Il via del match è previsto per le 18. La speranza è che quest’onda travolgente di positività e freschezza possa tradursi in energia in vista del match cruciale di questa sera. Il Bayern Monaco è campione di Germania in carica e rappresenta un ostacolo disagevole per la Vecchia Signora. L’avversario è tosto e parte con il favore dei pronostici, almeno sulla carta. (Oasport.it)

