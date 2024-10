La figlia di Clint Eastwood arrestata per violenza domestica: avrebbe aggredito il suo fidanzato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Francesca Eastwood, figlia dell'attore e regista Clint Eastwood, è stata arrestata per violenza domestica. L'attrice e modella è stata rilasciata su cauzione di 50mila dollari. Fanpage.it - La figlia di Clint Eastwood arrestata per violenza domestica: avrebbe aggredito il suo fidanzato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Francescadell'attore e regista, è stataper. L'attrice e modella è stata rilasciata su cauzione di 50mila dollari.

