Il tennis degli sceicchi: milioni, miliardi e poi la pallina in tv non si vede, riprese da schiaffi Strepitoso Sinner a Riad. Ha fatto a pezzi Medvedev: 6-0 6-3. Certo se avessimo potuto pure vederlo, non sarebbe stato male. Perché questi sceicchi sono forti. Rimpinzano di soldi i tennisti (montepremi sei milioni di dollari) ma poi l'evento in sé è organizzato maluccio, almeno televisivamente parlando. Maluccio è poco, sembrava una sagra di paese. La pallina non si vedeva nemmeno col cannocchiale. Le abbiamo provate tutte. Occhiali normali. Occhiali rinforzati. Postazione a un metro dalla tv. Niente. Si vedeva solo alla fine, quando rimbalzava, quindi bisognava essere bravi a intuire la traiettoria.

