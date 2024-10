I 16 migranti arrivati in Albania, sul centro la bandiera Ue. Ma quella di von der Leyen non è la legittimazione di cui parla Meloni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stamattina, mentre i sedici migranti egiziani e bangladesi sono sbarcati nel porto di Shengjin, sulle mura di cinta dell’hotspot sventolavano la bandiera italiana e quella europea, alla faccia della Commissione Ue che lo scorso novembre, con timidezza, precisava in una prima valutazione che l’accordo Italia-Albania “non viola la legge dell’Ue, ma che è al di fuori da questa”. Parole dell’allora commissaria agli Affari interni Ylva Johansson. Le elezioni europee con l’avanzata delle destre in buona parte dell’Unione hanno modificato gli equilibri, e non ha torto la premier italiana Giorgia Meloni quando dice che il Protocollo con l’Albania “rispecchia perfettamente lo spirito europeo”. Spirito che la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha interpretato anche nella lettera appena inviata ai leader Ue per rilanciare l’azione sui rimpatri dei migranti irregolari. Ilfattoquotidiano.it - I 16 migranti arrivati in Albania, sul centro la bandiera Ue. Ma quella di von der Leyen non è la legittimazione di cui parla Meloni Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stamattina, mentre i sediciegiziani e bangladesi sono sbarcati nel porto di Shengjin, sulle mura di cinta dell’hotspot sventolavano laitaliana eeuropea, alla faccia della Commissione Ue che lo scorso novembre, con timidezza, precisava in una prima valutazione che l’accordo Italia-“non viola la legge dell’Ue, ma che è al di fuori da questa”. Parole dell’allora commissaria agli Affari interni Ylva Johansson. Le elezioni europee con l’avanzata delle destre in buona parte dell’Unione hanno modificato gli equilibri, e non ha torto la premier italiana Giorgiaquando dice che il Protocollo con l’“rispecchia perfettamente lo spirito europeo”. Spirito che la presidente della Commissione Ursula von derha interpretato anche nella lettera appena inviata ai leader Ue per rilanciare l’azione sui rimpatri deiirregolari.

