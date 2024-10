Guardian: il Manchester City valuta Ruben Amorim in caso di addio Guardiola (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Se Pep Guardiola dovesse decidere di non rinnovare il suo contratto con il Manchester City, il favorito per sostituirlo sarebbe Ruben Amorim. A riportarlo è il Guardian, secondo cui i Citizens si stanno guardando intorno in attesa di capire quale sarà il futuro di Guardiola e stanno valutando seriamente l’allenatore dello Sporting. Al momento ci sono solo tante incertezze dato che il tecnico catalano ha detto che “tutto può succedere“, ma il City vuole farsi trovare pronto per qualsiasi evenienza. Sicuramente il nome di Ruben Amorim non è casuale visto che, oltre ad essere uno dei giovani allenatori più promettenti d’Europa, è anche molto vicino a Hugo Viana, destinato a prendere il posto di Txiki Begiristain come direttore sportivo del Manchester City. Il club sembra dunque intenzionato a curare ogni dettaglio e far sì che la transizione sia graduale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Se Pepdovesse decidere di non rinnovare il suo contratto con il, il favorito per sostituirlo sarebbe. A riportarlo è il, secondo cui i Citizens si stanno guardando intorno in attesa di capire quale sarà il futuro die stannondo seriamente l’allenatore dello Sporting. Al momento ci sono solo tante incertezze dato che il tecnico catalano ha detto che “tutto può succedere“, ma ilvuole farsi trovare pronto per qualsiasi evenienza. Sicuramente il nome dinon è casuale visto che, oltre ad essere uno dei giovani allenatori più promettenti d’Europa, è anche molto vicino a Hugo Viana, destinato a prendere il posto di Txiki Begiristain come direttore sportivo del. Il club sembra dunque intenzionato a curare ogni dettaglio e far sì che la transizione sia graduale.

