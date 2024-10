Gran Sasso a Rischio: Lavori Controversi Minacciano Acquifero e Sicurezza Idrica (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'Aquila - Polemiche sui carotaggi al Gran Sasso: il professor Morelli lancia l'allarme sull'Acquifero e critica la gestione dei Lavori in corso. “È accettabile paralizzare una regione per dei sondaggi forse inutili e addirittura dannosi?”. Questo è il forte attacco del professor Giorgio Morelli, già consulente tecnico per le indagini legate agli sversamenti sotto i Laboratori del Gran Sasso, riguardo ai nuovi carotaggi previsti in questi giorni. Morelli, attraverso una lettera aperta, ha espresso forti critiche sui Lavori geognostici ordinati dal Commissario Straordinario incaricato di risolvere le criticità legate alla circolazione dell’acqua nel massiccio montuoso. Abruzzo24ore.tv - Gran Sasso a Rischio: Lavori Controversi Minacciano Acquifero e Sicurezza Idrica Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'Aquila - Polemiche sui carotaggi al: il professor Morelli lancia l'allarme sull'e critica la gestione deiin corso. “È accettabile paralizzare una regione per dei sondaggi forse inutili e addirittura dannosi?”. Questo è il forte attacco del professor Giorgio Morelli, già consulente tecnico per le indagini legate agli sversamenti sotto i Laboratori del, riguardo ai nuovi carotaggi previsti in questi giorni. Morelli, attraverso una lettera aperta, ha espresso forti critiche suigeognostici ordinati dal Commissario Straordinario incaricato di risolvere le criticità legate alla circolazione dell’acqua nel massiccio montuoso.

