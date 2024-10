Endless Love, Hakan lascia Soydere all’altare: cosa succederà (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le anticipazioni turche delle prossime puntate di Endless Love promettono svolte e momenti di alta tensione per tutti gli spettatori. Al centro dell’attenzione, il matrimonio tra Zeynep Soydere e Hakan, un evento che molti aspettavano con ansia e speranza. Tuttavia, il destino ha in serbo dei piani ben diversi, orchestrati dalla mente diabolica di Emir. La decisione di Zeynep di sposare Hakan non è stata priva di conflitti interni e pressioni esterne. Inizialmente, Hakan aveva espresso il suo rifiuto, consapevole che il cuore di Zeynep era ancora legato a Emir, il suo amore tormentato. Tuttavia, la scoperta della gravidanza di Zeynep ha cambiato le carte in tavola. Gaeta.it - Endless Love, Hakan lascia Soydere all’altare: cosa succederà Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le anticipazioni turche delle prossime puntate dipromettono svolte e momenti di alta tensione per tutti gli spettatori. Al centro dell’attenzione, il matrimonio tra Zeynep, un evento che molti aspettavano con ansia e speranza. Tuttavia, il destino ha in serbo dei piani ben diversi, orchestrati dalla mente diabolica di Emir. La decisione di Zeynep di sposarenon è stata priva di conflitti interni e pressioni esterne. Inizialmente,aveva espresso il suo rifiuto, consapevole che il cuore di Zeynep era ancora legato a Emir, il suo amore tormentato. Tuttavia, la scoperta della gravidanza di Zeynep ha cambiato le carte in tavola.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anticipazioni Endless Love - la puntata di oggi 16 ottobre - Regia Hilal Saral, Ekin Pandir. IT su Google News. Segui le Anticipazioni di Endless Love su Zon. it. Chi è Kemal di Endless Love? Burak Özçivit, che veste i panni di Kemal nella serie, è nato il 24 dicembre 1984 a Istanbul. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. (Zon.it)

Endless Love anticipazioni 16 ottobre : Zeynep in lacrime ma Fehime non si commuove - Emir trama nell'ombra - Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. Nonostante il marito le abbia …. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo cosa succederà nella soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in ... (Movieplayer.it)

Endless Love - replica puntata 15 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset - . Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 253 in replica streaming. Nella puntata odierna Zehir nota che Tufan sta pedinando Kemal e insieme decidono di rivedere la loro strategia per acquisire il DNA di Deniz. Fehime è turbata per aver tagliato i rapporti con Zeynep. Nuovo appuntamento oggi – martedì 15 ottobre – con la soap turca Endless Love (Kara Sevda). (Superguidatv.it)