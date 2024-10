Ecco i risultati del sondaggio "BiDiMedia/Citynews": De Pascale davanti a Ugolini (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il "dem" Michele De Pascale in vantaggio chiaro sulla civica di centrodestra Elena Ugolini. Il Partito Democratico a guidare, seguito da Fratelli d'Italia. Affluenza stimata oltre il 50% e una percentuale ancora elevata di indecisi. Sono questi, in estrema sintesi, i dati fondamentali che Ilpiacenza.it - Ecco i risultati del sondaggio "BiDiMedia/Citynews": De Pascale davanti a Ugolini Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il "dem" Michele Dein vantaggio chiaro sulla civica di centrodestra Elena. Il Partito Democratico a guidare, seguito da Fratelli d'Italia. Affluenza stimata oltre il 50% e una percentuale ancora elevata di indecisi. Sono questi, in estrema sintesi, i dati fondamentali che

Elezioni regionali - ecco la lista Riformisti per de Pascale : capolista il vicesindaco Fusignani - Almeno in Emilia-Romagna, il campo largo sembra funzionare. E c’è una lista che lo testimonia: si chiama ‘Emilia-Romagna Futura’ e il capogruppo è il giovanissimo Matteo Hallissey dei Radicali. Il gruppo tiene dentro Azione, +Europa, Socialisti e Repubblicani e appoggia il candidato di... (Ravennatoday.it)

Regionali - confronto de Pascale-Ugolini col Carlino : ecco come iscriversi - Il confronto rappresenta un momento cruciale per la campagna elettorale e permetterà ai cittadini di valutare direttamente le proposte e le idee politiche dei due candidati su alcuni dei temi più sentiti in Emilia-Romagna. Bologna, 14 ottobre 2024 - Il 14 novembre, a pochi giorni dalle elezioni regionali del 17 e 18, il Resto del Carlino offre ai cittadini l'opportunità di assistere al primo e ... (Ilrestodelcarlino.it)

Francesca Pascale si confessa : “Ecco perché il matrimonio con Paola Turci è finito” - Dopo cinque anni d’amore, però, le donne hanno scelto di prendere strade diverse. Ho bisogno di capirmi, sono in analisi sul lettino“, ha proseguito. L’ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante sono convolate a nozze nel 2022 a Montalcino, in provincia di Siena, Toscana. “Le voglio bene ma quando il sentimento non è reciproco bisogna rendersene conto sennò ti fai male“, ha esordito ... (Isaechia.it)