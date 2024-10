Secoloditalia.it - Del Debbio asfalta Lorenzin sui centri in Albania: “Non tollero le tue falsità”. Sallusti la mette Ko (video)

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un Paolo Delepico spiana Beatrice, suiin, dove stamane è giunta la prima nave della Marina italiana con a bordo migranti. Il conduttore eperdono totalmente la pazienza con la dem: “Non posso tollerare di ascoltare”. L’ex ministro della Salute, ex FI e poi passata al Pd parla di cose che non conosce bene. E nonostante l’accordo tra i governi italiano e albanese sia stato promosso “come modello da studiare” dalla Ue lei si accoda invece pappagallescamente alla terminologia in voga a sinistra: deportazione, Guantanamo, diritti negati. Insomma, si avventura in territori incogniti (per lei) solo per demonizzare l’accordo che è un tentativo di fornire soluzioni concrete. E il conduttore la blocca in modo perentorio durante la puntata di martedì di “4 Di Sera” .