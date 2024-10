Clizia Incorvaia, la figlia Nina è la sua fotocopia: eccole insieme, bellissime (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Clizia Incorvaia è una mamma attenta e amorevole, e la sua primogenita è praticamente la sua miniatura: sono identiche. L’influencer siciliana, che il grande pubblico ha avuto l’occasione di conoscere durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020, ha un bellissimo rapporto con la figlia più grande, avuta dalla sua precedente relazione con il frontman de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina. Com’è noto, Clizia Incorvaia ha conosciuto Paolo Ciavarro, il suo attuale marito, proprio nella casa più spiata d’Italia. Con lui ha avuto il suo secondo figlio, Gabriele, nato a febbraio del 2022. Sebbene l’ex gieffina possa gioire della cosiddetta “coppietta”, è con la femminuccia che si diverte di più in fatto di look. Infatti, la piccola Nina, che quest’anno ha compiuto 8 anni, sembra essere la più coinvolta. Gaeta.it - Clizia Incorvaia, la figlia Nina è la sua fotocopia: eccole insieme, bellissime Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterè una mamma attenta e amorevole, e la sua primogenita è praticamente la sua miniatura: sono identiche. L’influencer siciliana, che il grande pubblico ha avuto l’occasione di conoscere durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020, ha un bellissimo rapporto con lapiù grande, avuta dalla sua precedente relazione con il frontman de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina. Com’è noto,ha conosciuto Paolo Ciavarro, il suo attuale marito, proprio nella casa più spiata d’Italia. Con lui ha avuto il suo secondo figlio, Gabriele, nato a febbraio del 2022. Sebbene l’ex gieffina possa gioire della cosiddetta “coppietta”, è con la femminuccia che si diverte di più in fatto di look. Infatti, la piccola, che quest’anno ha compiuto 8 anni, sembra essere la più coinvolta.

