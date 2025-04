Nicky Katt attore di Law amp Order e Boston Public trovato senza vita nella sua abitazione a Los Angeles

Feedpress.me - Nicky Katt, attore di "Law & Order" e "Boston Public", trovato senza vita nella sua abitazione a Los Angeles

Leggi su Feedpress.me

, il bullo aggressivo Clin Bruno di Dazed and Confused di Richard Linklater, si è suicidato. L’, che aveva 54 anni, è statoimpiccatosua casa nell’area di Los. Lo ha appreso il sito Tmz. Il corpo diè stato scoperto l’8 aprile in camera da letto dal padrone di casa che una settimana gli aveva già fatto visita per dirgli che era in ritardo col pagamento.