Dilei.it - Dimore e giardini per le feste di nozze, le tendenze 2025

Leggi su Dilei.it

Scegliere la location per il proprio ricevimento diè una tra le imprese più difficili con cui i futuri sposi sono chiamati a confrontarsi. Se in passato si puntava su ristoranti di lusso o ville con vista sul mare, per i prossimi mesi il trend sembra destinato a cambiare: complice un ritrovato amore per la natura, sempre più spesso ad avere la meglio sono, serre e antiche.Le nuove location di tendenza per i matrimoniIl motivo principale che influisce sulla scelta della location di? La bellezza del luogo. È ciò che emerge stando ai dati de Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School, e che dimostra l’importanza del fattore emotivo ed estetico nella scelta del luogo per il sì.