Alert ministero Salute False mail che promettono rimborsi non cliccate su link

False email a nome del ministero della Salute che promettono rimborsi economici. Non cliccate sui link contenuti, non fornite dati personali e cancellate immediatamente il messaggio". Così sui social il ministero della Salute che ha segnalato il caso ai carabinieri del Nas.

