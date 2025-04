Nuova zampata di Trump La guerra non è mia colpa di Kiev Putin e Biden il Corrotto

Nuova zampata di Donald Trump a Zelensky. Proprio all’indomani della strage di Sumy, a causa del raid di Mosca che è costato la vita a 34 persone, il presidente Usa torna ad attaccare il presidente ucraino, dandogli la responsabilità dell’avvio della guerra insieme al suo predecessore alla Casa Bianca. “Il presidente Zelensky e Joe Biden il Corrotto hanno fatto un lavoro assolutamente orribile nel permettere che questa tragedia iniziasse. C’erano così tanti modi per impedirlo sin dall’inizio. Ma questo è il passato. Ora dobbiamo farla finire, e in fretta. Che tristezza!”. Così il presidente Usa sul social Truth. Neppure Putin è fuori dal mirino del tycoon, colpevole dell’aggressione. Conversando nello Studio Ovale ha ribadito, come riporta la Cnn, che la colpa è di tutti. “Questa è una guerra che non sarebbe mai dovuta iniziare. Secoloditalia.it - Nuova zampata di Trump: “La guerra non è mia, colpa di Kiev, Putin e Biden il Corrotto” Leggi su Secoloditalia.it di Donalda Zelensky. Proprio all’indomani della strage di Sumy, a causa del raid di Mosca che è costato la vita a 34 persone, il presidente Usa torna ad attaccare il presidente ucraino, dandogli la responsabilità dell’avvio dellainsieme al suo predecessore alla Casa Bianca. “Il presidente Zelensky e Joeilhanno fatto un lavoro assolutamente orribile nel permettere che questa tragedia iniziasse. C’erano così tanti modi per impedirlo sin dall’inizio. Ma questo è il passato. Ora dobbiamo farla finire, e in fretta. Che tristezza!”. Così il presidente Usa sul social Truth. Neppureè fuori dal mirino del tycoon, colpevole dell’aggressione. Conversando nello Studio Ovale ha ribadito, come riporta la Cnn, che laè di tutti. “Questa è unache non sarebbe mai dovuta iniziare.

