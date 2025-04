Sport.quotidiano.net - Basket, ai play-off di serie C la Pallacanestro Femminile Pisa esce di scena a Prato

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 14 aprile 2025 – Sfuma al’ultima chance delladi disputare una delle due finali per la promozione inB: nella bella, in gara 3, contro le padrone di casa della Cestistica Rosa, il quarto periodo è stato infatti decisivo, con la squadra di casa che ha saputo concretizzare la maggior parte delle occasioni avute per andare a canestro, mentre, per le ragazze di coach Carlo De Filippis, si è spenta la luce ed il match è terminato 57-47. LA CRONACA –L’incontro è iniziato con un parziale di 13-4 perche non prometteva nulla di buono per le biancorosse, ma gradualmente la squadrana è riuscita a rientrare in partita, pur chiudendo il primo quarto sotto per 16-10. Nel secondo, le ragazze di De Filippis registrano la difesa e avviano una rimonta che porta al sostanziale pareggio al riposo (26-25).