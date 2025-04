Puntomagazine.it - Napoli, Zona Garibaldi: sorpresi con la droga. Arrestati un 23enne e un 36enne

Leggi su Puntomagazine.it

. Due diversi interventi della Polizia di Stato: una in piazzae l’altra inPorta CapuanaNel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato unmarocchino con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.In particolare, i poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi di controllo del territorio, nel transitare in piazza Giuseppe, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un uomo.Quando i poliziotti sono intervenuti per interrompere l’iter criminoso, l’uomo si è dato alla fuga e si è disfatto di alcuni blister.I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato in via Lavinaio, trovandolo in possesso di 2 blister contenenti 16 compresse con sostanza di natura psicotropa, 6 involucri di hashish del peso complessivo di 4 grammi circa, un involucro di marijuana del peso un grammo circa e di 60 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.