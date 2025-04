Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns senza alleati, l’ultima fermata prima di WrestleMania 41

Leggi su Zonawrestling.net

ha appena condiviso un messaggio agghiacciante in vista di41 e ha smesso di giocare secondo le regole. In un nuovo video pubblicatodel suo ritorno a RAW,ha parlato apertamente di come tutto sia andato in frantumi dopodello scorso anno. Un tempo sovrano indiscusso della WWE, oggi il Tribal Chief si sente tradito, persino da chi gli era più vicino:“Nessuno ha più rispetto per il loro Tribal Chief” ha dichiarato, aggiungendo: “Persino mio padre non era d’accordo con il modo in cui volevo che tutti mi riconoscessero.”Tutto è iniziato quando Paul Heyman ha reso chiaro da che parte stare: accompagnerà CM Punk a, non. Un colpo durissimo per: “Io faccio crescere tutti, ma nessuno fa lo stesso con me” ha continuato.