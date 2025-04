Il giallo di Kevin 14enne sparito da 7 giorni a Trento La denuncia dei nonni ai carabinieri e appello Torna a casa

Kevin accende e spegne il telefono , ma non risponde a nessuno. Sappiamo che stamattina era a Torbole , perché per un momento ha acceso il telefono . Allora anche i miei genitori si sono precipitati a Torbole . Ma alla fine i carabinieri non l'hanno trovato». Lo racconta all' ANSA Letizia Kurtesi , la zia di Kevin Bakali , 14enne trentino di cui non si hanno notizie da lunedì scorso . Quella.

