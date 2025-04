Davide Carbisiero ucciso a 19 anni fermato un 17enne La lite prima del omicidio cosa sappiamo

omicidio del 19enne Davide Carbisiero, ammazzato all'alba del 13 aprile, domenica delle Palme, in una sala slot di. Leggo.it - Davide Carbisiero ucciso a 19 anni, fermato un 17enne. La lite prima dell'omicidio: cosa sappiamo Leggi su Leggo.it È ancora da ricostruire il contesto in cui è maturato l'del 19enne, ammazzato all'alba del 13 aprile, domenicae Palme, in una sala slot di.

