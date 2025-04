Giornata Nazionale Made in Italy Montecitorio si illumina con il tricolore

ROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla Giornata Nazionale del Made in Italy, prevista per martedì 15 aprile. Pertanto, come informa una breve nota dell'ufficio stampa, domani sulla facciata di Montecitorio viene proiettata l'immagine del tricolore dalle ore 00:01 alle ore 23:59.

Nota di ansa.it: Giornata Made in Italy, Palazzo Chigi illuminato con Tricolore - "La Presidenza del Consiglio dei Ministri celebra la Giornata nazionale del Made in Italy, martedì 15 aprile". (ANSA) ...

Si apprende da ansa.it: Domani giornata nazionale made in Italy, 600 eventi nel mondo - Seconda edizione domani della giornata nazionale del made in Italy 2025, in coincidenza con l'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci. (ANSA) ...

