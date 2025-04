MPS Mediobanca il Governo Meloni rinuncia al Golden Power sull’OPS del Monte dei Paschi

Monte dei Paschi di Siena ha annunciato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di non esercitare i poteri speciali – noti come Golden Power – in merito all’offerta pubblica di scambio (OPS) che l’istituto toscano intende lanciare su tutte le azioni ordinarie di Mediobanca.La decisione dell’esecutivo arriva su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), azionista di maggioranza di MPS con una quota del 26,7%. Di conseguenza, il Governo ha scelto di non attivare le prerogative previste dal decreto-legge 21/2012, convertito nella Legge 56/2012, che disciplina i poteri speciali dello Stato in settori strategici.Verso l’assemblea dei soci del 17 aprileIl prossimo nodo fondamentale sarà rappresentato dall’assemblea straordinaria degli azionisti di MPS, in programma per il 17 aprile. Laprimapagina.it - MPS-Mediobanca: il Governo Meloni rinuncia al Golden Power sull’OPS del Monte dei Paschi Leggi su Laprimapagina.it Bancadeidi Siena ha annunciato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di non esercitare i poteri speciali – noti come– in merito all’offerta pubblica di scambio (OPS) che l’istituto toscano intende lanciare su tutte le azioni ordinarie di.La decisione dell’esecutivo arriva su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), azionista di maggioranza di MPS con una quota del 26,7%. Di conseguenza, ilha scelto di non attivare le prerogative previste dal decreto-legge 21/2012, convertito nella Legge 56/2012, che disciplina i poteri speciali dello Stato in settori strategici.Verso l’assemblea dei soci del 17 aprileIl prossimo nodo fondamentale sarà rappresentato dall’assemblea straordinaria degli azionisti di MPS, in programma per il 17 aprile.

