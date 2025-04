Con ascia prova a sfondare la porta della camera da letto per aggredire la moglie arrestato

arrestato per maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di armi un 50enne macedone, che sabato notte ha tentato di aggredire la moglie sfondando con un’ascia la porta della camera da letto, dove lei si era rifugiata. La donna è riuscita a fuggire alla furia del marito e a trovare accoglienza a casa dei vicini, da dove ha chiamato il 112. I militari del Norm hanno così. Feedpress.me - Con l'ascia prova a sfondare la porta della camera da letto per aggredire la moglie: arrestato Leggi su Feedpress.me I carabinieri di Jesi hannoper maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di armi un 50enne macedone, che sabato notte ha tentato dilasfondando con un’lada, dove lei si era rifugiata. La donna è riuscita a fuggire alla furia del marito e a trovare accoglienza a casa dei vicini, da dove ha chiamato il 112. I militari del Norm hanno così.

Con l'ascia prova a sfondare la porta della camera da letto per aggredire la moglie: arrestato. Cerca di sfondare con un'ascia la porta di casa dei genitori: arrestato.

