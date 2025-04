Basket il CUS Pisa si congeda dalla C con una vittoria sul campo della Folgore Fucecchio

Pisa, 14 aprile 2025 – Il Cosmocare CUS Pisa, già retrocesso, si congeda dalla stagione e dalla serie C, conquistando due punti meritati sul campo della Folgore Fucecchio, che perde così la possibilità di salvarsi direttamente ed accede ai play-out. Gli uomini di Scocchera hanno giocato una partita molto positiva, mantenendo la leadership per tutto il match, conquistando un vantaggio importante in avvio di ripresa e riuscendo a mantenerlo, a differenza di molte altre volte, fino al termine. Una prova che aumenta i rimpianti cussini per un campionato sfortunato, che, con un paio di sconfitte in volata in meno, avrebbe potuto avere un differente esito. LA CRONACA – Sceso in campo con Burgalassi, Cosci, Spagnolli, Siena e Carpitelli, a cui i padroni di casa replicano con Calugi, Giachetti, Galligani ed i due Orsini, il quintetto universitario ha un buon approccio alla gara e, trascinato da capitan Siena autore di 7 punti (1 tripla) e Spagnolli (5 punti, 1 tripla), chiude in vantaggio il primo quarto per 15-21. Sport.quotidiano.net - Basket, il CUS Pisa si congeda dalla C con una vittoria sul campo della Folgore Fucecchio Leggi su Sport.quotidiano.net , 14 aprile 2025 – Il Cosmocare CUS, già retrocesso, sistagione eserie C, conquistando due punti meritati sul, che perde così la possibilità di salvarsi direttamente ed accede ai play-out. Gli uomini di Scocchera hanno giocato una partita molto positiva, mantenendo la leadership per tutto il match, conquistando un vantaggio importante in avvio di ripresa e riuscendo a mantenerlo, a differenza di molte altre volte, fino al termine. Una prova che aumenta i rimpianti cussini per un campionato sfortunato, che, con un paio di sconfitte in volata in meno, avrebbe potuto avere un differente esito. LA CRONACA – Sceso incon Burgalassi, Cosci, Spagnolli, Siena e Carpitelli, a cui i padroni di casa replicano con Calugi, Giachetti, Galligani ed i due Orsini, il quintetto universitario ha un buon approccio alla gara e, trascinato da capitan Siena autore di 7 punti (1 tripla) e Spagnolli (5 punti, 1 tripla), chiude in vantaggio il primo quarto per 15-21.

