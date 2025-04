Eliminato dal Grande Fratello Albania arriva la polizia per arrestarlo la follia del cantante che ha picchiato un concorrente in diretta – I video

Leggi su Open.online

Unè stato arrestato indurante ilVip in, dopo aver atterrato con un cazzotto un altro. La vicenda è successa durante la puntata andata in onda lo scorso sabato, 12 aprile su Top Channel. IlJozi, nome d’arte di Jozefin Marku, ha colpito con un pugno in faccia ilGjesti. I due si trovavano davanti all’uscita della casa dei concorrenti del reality.Il cazzotto dopo l’eliminazione dal realityJozi era stato appenadalla gara e stava salutando gli altri concorrenti. Ma quando èto il turno di Gjesti, la situazione è rapidamente degenerata. Jozi non ha preso bene il gesto di Gjesti, che gli aveva aperto la porta mostrandogli l’uscita. Jozia un passo dalla finale, ha colpito l’altrolasciandolo per terra.