Soulé uomo Derby la Roma sorride il sostituto di Dybala sboccia

Roma, autrice di un inizio 2025 da urlo. I giallorossi hanno dato prova di avere si cuore e carattere ma, al tempo stesso, di non riuscire a compiere il definitivo salto di qualità nel momento in cui la palla scotta. La qualificazione in Champions League diventa ora complicata ma non impossibile da raggiungere, seppur serva un finale di annata rasente alla perfezione. Claudio Ranieri ha chiuso la sua carriera nelle stracittadine della Capitale da imbattuto grazie alla perla di un talento che sta sbocciando, di un ragazzo che è riuscito a rilanciarsi dopo un avvio di annata difficile.Stiamo parlando, ovviamente, di Matias Soulé, che ha recuperato i biancocelesti nella ripresa con un mancino potente e preciso da fuori area. L’argentino era chiamato a dare il meglio nel suo primo Derby da calciatore capitolino e non si è tirato indietro, salendo in cattedra nel secondo tempo. Leggi su Sololaroma.it Il pareggio per 1-1 con la Lazio sa tanto di frenata per la, autrice di un inizio 2025 da urlo. I giallorossi hanno dato prova di avere si cuore e carattere ma, al tempo stesso, di non riuscire a compiere il definitivo salto di qualità nel momento in cui la palla scotta. La qualificazione in Champions League diventa ora complicata ma non impossibile da raggiungere, seppur serva un finale di annata rasente alla perfezione. Claudio Ranieri ha chiuso la sua carriera nelle stracittadine della Capitale da imbattuto grazie alla perla di un talento che stando, di un ragazzo che è riuscito a rilanciarsi dopo un avvio di annata difficile.Stiamo parlando, ovviamente, di Matias, che ha recuperato i biancocelesti nella ripresa con un mancino potente e preciso da fuori area. L’argentino era chiamato a dare il meglio nel suo primoda calciatore capitolino e non si è tirato indietro, salendo in cattedra nel secondo tempo.

