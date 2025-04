GfVip arrestato in diretta tv video choc

Infatti durante la semifinale della versione albanese del Grande Fratello Vip, l'eliminazione del cantante Jozi ha scatenato una reazione sconvolgente: un pugno sferrato con violenza contro il collega e concorrente Gjesti, parimenti cantante, che è crollato a terra sotto gli occhi sbigottiti del pubblico. La scena ha richiesto l'arrivo immediato dei soccorsi: Gjesti è stato trasportato in ospedale, mentre per Jozi è scattato l'arresto in diretta da parte della polizia. Stando a quanto riportato da VoxNews Albania, Jozi — il cui nome completo è Jozefin Marku — sarebbe stato rilasciato nelle prime ore della mattinata successiva.

