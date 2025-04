Il boss del Newcastle si sta riprendendo in ospedale dalla polmonite e mancherà altre due partite attraverso la malattia

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-14 19:21:00 Ecco quanto riportato poco fa:Il manager diEddie Howe ha ringraziato i fan e ha dichiarato di essere “immensamente grato” per il personale dell’dopo che il club ha annunciato che il 47enne è stato diagnosticato una.Howe, che ha portatoal loro primo grande trofeo dal 1955 vincendo la Coppa EFL il mese scorso, questa settimana ha perso la vittoria in casa per la Premier League 4-1 del Manchester United e sarà assente per le lorocontro Crystal Palace e Aston Villa questa settimana.“Un enorme ringraziamento a tutti coloro che sono collegati aUnited e alla comunità più ampia per i tuoi messaggi e desideri caldi”, ha detto Howe nel suo primo messaggio da quando si è ammalato.“Hanno significato molto per me e la mia famiglia.