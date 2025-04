Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-04-2025 ore 19:30

LuceverdeBen ritrovati dalla redazione tre sentenzesulla principale rete viaria della capitale spostamenti in parte penalizzati dal maltempo con piogge temporali e vento forte sul Raccordo Anulare ci sono cose in carreggiata interna tra Nomentana e via Appia è più avanti tra la Magliana & via Aurelia stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina Code in uscita dalla città su via Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino via di Acilia e su via Pontina tra via Cristoforo Colombo e raccordo anulare su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione di San Giovanni rallentamenti e code in carreggiata opposta sulla tangenziale da via Tiburtina a via Salaria difficoltà per incidente proprio su via Salaria in fila in uscita dalla città all'altezza di via dei Prati Fiscali incidente anche su via Cassia con rallentamenti e code nei pressi di via Giovanni Fabbroni via Monte Mario per lavori alla rete fognaria resta chiusa via Mario Fani tra via Pieve di Cadore via Stresa possibili quindi in tutta l'area circostante ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito