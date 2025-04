Biasin dichiara Finalmente Conte non dice più che lotta per la Conference

Biasin, il giornalista ha commentato le frasi di Antonio Conte, che ha parlato di una "guerra di nervi": le sue dichiarazioniInizia la battaglia per il titolo. L'Inter ha superato il Cagliari con il risultato di 3-1 e ora si rilassa in attesa di scoprire le mosse del Napoli. A Pressing Fabrizio Biasin ha commentato le frasi di Antonio Conte, che ha parlato di una "guerra di nervi". LE PAROLE DI Biasin – «Ogni volta che vedo il calendario penso se l'Inter ce la farà a sopportare tutto quello che deve affrontare. Vediamo cosa succede mercoledì. Conte parla di guerra di nervi. Io credo che in questo momento non ci sia una guerra, perché l'Inter dopo aver giocato la sua partita di campionato deve pensare a quella di Champions. Quindi penso che in questo momento sia più da parte di Conte questa cosa di nervi.

