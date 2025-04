Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2 il GMV vince a Pontremoli e approda ai play-off

Pisa, 13 aprile 2025 – Tutto come da pronostico a, dove il GMV, nella giornata conclusiva del campionato di2, girone A, ha battuto nettamente La Cisa Service Pontremolese, volando ai-off. In una trasferta non esente da insidie, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno dominato la prima metà dell’incontro, per subire una lieve flessione in avvio di ripresa e trovare ancora un dominio incontrastato del match, nel finale. Adesso i riflettori sono puntati sull’ultimo atto della stagione, che vedrà Bellavia e compagni in campo dal 27 aprile, in occasione del primo atto degli spareggi per un posto in1, nel campionato 2025-2026. LA CRONACA – La partita inizia per i biancoverdi con molti errori in difesa e poca organizzazione in attacco, ma, dopo un time out, Badalassi e compagni cominciano a far girare bene la palla e a costruire delle buone conclusioni.