Secoloditalia.it - Egitto e Bangladesh sono tra i Paesi sicuri: la bozza Ue dà ragione alla linea Meloni. Cortocircuito per sinistra e toghe

Leggi su Secoloditalia.it

Cianche l’e iltra i setted’origine designati dCommissione europea come “” per il rimpatrio dei migranti nella lista provvisoria che sarà distribuita agli Stati membri E’ quanto emerge ddel documento, di cui l’Ansa ha preso visione. Nell’elenco figurano anche Colombia, Tunisia, Marocco, India e Kosovo. Un altro tassello si aggiunge a conforto delladel governosulla politica migratoria. Provenivano infatti proprio daedi migranti per i quali nei mesi scorsi il tribunale di Roma non aveva convalidato il trattenimento nel centro albanese di Gjader. Rimettendo la decisionepronuncia della Corte europea di Giustizia. “I dueda cui provengono i migranti,ed, non, ancheluce della sentenza della Corte di giustizia”, era la motivazione espressa in sintesi nell’ordinanza del tribunale di Roma.